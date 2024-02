Inter come quella dei record di Trapattoni? A rispondere è Antonio Paganin che a TMW Radio dice: "Io l'ho solo sfiorata quella squadra, ci sono arrivato due anni dopo, però ci sono molte similitudini. Un po' per la qualità del centrocampo, che a quel tempo aveva nomi importanti. Ci rivedo buona parte di quella squadra. È vero, le rose oggi sono più lunghe ed è importante il livello dei manager che ci sono dietro".

Dove è migliorato Inzaghi?

"È migliorato tantissimo, anche nella comunicazione. E per chi guida una squadra importante è fondamentale. La squadra poi gioca oggi più in verticale. C'è un lavoro dietro suo e dello staff, che ha alzato il livello. E avere una società che lo ha protetto è un fattore che gli ha permesso di fare quella maturazione che gli serviva. Lo vedo anche più sicuro ora".

Ma il Milan è fuori dalla lotta?

"Davanti la vedo dura. L'Inter lo può solo buttare via lo Scudetto. Con la seconda in classifica ha fatto vedere che c'è un divario importante. C'è una bella lotta per il secondo posto. Il Milan sta superando le difficoltà della prima parte di stagione, con tanti infortuni".