Per Massimo Paganin è Lautaro Martinez l'attaccante più forte del campionato italiano. Lo sottolinea senza troppi giri di parole durante il suo intervento ai microfoni di TvPlay: "Tra gli attaccanti più forti in Serie A credo che Lautaro sia il migliore, ha vinto anche più degli altri - ricorda l'ex nerazzurro -. Lukaku ha fatto molta fatica ma lo metto dietro a Vlahovic che può crescere più del belga. Osimhen ha bisogno di crescere ancora, quest’anno ha avuto più difficoltà ma non è riuscito a trascinarlo. Non si è riconfermato rispetto all’anno scorso. Lautaro invece migliora anno dopo anno. Aspetto di vedere Osimhen il prossimo anno anche se credo possa lasciare Napoli“.