Buongiorno sarebbe il profilo giusto per l'Inter? A rispondere è l'ex calciatore Antonio Paganin che a TMW Radio, sul difensore del Torino entrato nelle orbite di mercato dell'Inter ha detto: "Lui è uno dei profili più importanti del panorama nazionale. Penso sia un po’ fuori portata per il prezzo. Va detto che comunque la quadra si può trovare magari con bonus e altre formule. Per me per come gioca l’Inter Buongiorno sarebbe perfetto".

Per l’attacco?

"Per l’attacco la soluzione Taremi penso sia perfetta. Credo che poi si faccia un’altra operazione, visto che Sanchez e Arnautovic non penso resteranno. Per la difesa qualcosa succederà. È importante tutelarsi fin da subito in caso di uscita di Acerbi o De Vrij".

I calciatori potrebbero sta facendo il calcolo per lo scudetto pensando di vincerlo al derby?

"Sinceramente quando vuoi raggiungere un traguardo l’importante è arrivarci. Va detto, però, che in quel caso sarebbe perfetto. Ricordiamoci anche, quando il Milan vinse lo scudetto, i tanti sfottò fatti dai rossoneri. Se potesse esserci questa possibilità non se la farebbero scappare".

Su questo periodo non brillantissimo di Lautaro e Thuram?

"Per me il contraccolpo di uscire dalla Champions League in quel modo qualcosa ti toglie. Il contraccolpo psicologico ti lascia qualcosa. Penso che questo sia umano. In tutto questo va detto che la stagione fatta da entrambi è stata incredibile".