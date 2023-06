Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter che ieri ha commentato per Canale 5 la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, è convinto che la squadra nerazzurra possa continuare sulla scia di questa grande stagione. Queste le sue parole a ItaSportPress: "Io penso che l’Inter di Simone Inzaghi abbia tutte le possibilità di riconfermarsi, con questa base di organico. Lo ha lasciato intendere anche Inzaghi. I nerazzurri hanno tenuto testa a una squadra stratosferica”.

Includendo anche Lukaku?

“Sì, io terrei Lukaku. Con Lautaro ha un feeling molto importante. Non è una partita non disputata al top che ne ridimensiona il valore”.

Verso quali obiettivi di mercato si deve orientare l’Inter?

“Milan Skriniar andrà via, per cui un difensore bisogna prenderlo. A me piace molto Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Non disdegnerei, in ogni caso, le piste Chris Smalling e Roger Ibanez”.

Gli obiettivi stagionali dell’Inter la prossima stagione?

“Confermarsi su tutti i fronti, anzi: alzare l’asticella e puntare allo scudetto. Il Napoli è molto competitivo, ma c’è l’incognita legata al cambio dell’allenatore. Il Milan ha resettato tutto quanto a livello dirigenziale. E la Juve, ora come ora, mi sembra un cantiere aperto. I nerazzurri devono approfittarne e puntare dritti per dritti al titolo”.