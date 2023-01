Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, interpellato dall'AGI analizza il derby di questa sera che assegnerà la Supercoppa Italiana. Partendo dal duello tra Sandro Tonali e Nicolò Barella, dove la sua preferenza va al 23 nerazzurro: "Ha più esperienza e chiaramente un passato più vincente. Tonali comunque in fase difensiva è in grado di interdire in maniera perfetta e in fase offensiva è capace sia di costruire che di andare a concludere". Pochi dubbi anche nel confronto tra Lautaro Martinez e Rafael Leao: "Se devo pensare al carattere, scelgo Lautaro, perché anche quando gioca male, è in grado di dare qualcosa alla squadra. Leao pecca di discontinuità, è un rischio dal punto di vista dell'atteggiamento", e in quello tra Olivier Giroud ed Edin Dzeko: "L'Inter non può fare a meno del bosniaco dal punto di vista psicofisico è in una condizione eccezionale".