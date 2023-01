"L'Inter mi è piaciuta tantissimo per personalità, al di là delle difficoltà del Milan. Ha vinto i duelli con la giusta faccia tosta. In poco tempo sono cambiate le gerarchie, perché due mesi fa si decantavano le qualità del Milan e oggi il mondo si è rovesciato. La pausa Mondiale ha creato delle difficoltà. Il Milan ha faticato già nelle amichevoli, gli allarmi quindi partono da lontano. Ieri veramente non ho visto un minimo di reazione. Grandi difficoltà, senza un minimo di anima. Sono preoccupato per il Milan. L'Inter ha un'anima forte invece e ha un Dimarco impressionante". È il pensiero di Antonio Paganin, espresso a TMW Radio, dopo la finale di Supercoppa italiana di ieri, vinta dall'Inter contro il Milan.