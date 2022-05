L’Inter necessita di rinforzarsi sul mercato? "Tutte le squadre, persino il Real Madrid, necessitano di rinforzarsi. I grandi giocatori servono sempre. In ogni caso, la stagione dell’Inter è stata positiva. Non dimentichiamoci che i nerazzurri hanno vinto anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana”.

Cosa ha avuto il Milan in più dei nerazzurri questa stagione? “Più continuità e, forse, i rossoneri sono stati incisivi in alcuni momenti chiave".

In vista dell'ultimo appuntamento di Serie A con l'Inter chiamata a vincere con la Sampdoria e al contempo sperare in un ko del Milan in casa del Sassuolo. A parlare di questa sfida scudetto a distanza è l'ex interista Massimo Paganin che asserisce sicuro: "La squadra di Inzaghi giocherà contro la Sampdoria senza particolari condizionamenti psicologici" ha detto a ItaSportPress.it .

Si parla molto di Dybala: a suo avviso sarebbe utile alla causa dell’Inter?

“Sì, uno come Dybala è utile alla causa di chiunque”.

Non rischierebbe di “pestare i piedi” a Lautaro?

“Sono due giocatori diversi, spesso associati. Ma dipende da come li fai giocare… Secondo me Lautaro è più prima punta di Dybala. Io credo che l’Inter potrebbe fare un grosso affare se, per esempio, riuscisse a prendere entrambi. Sarebbe un attacco d’elitè”.

Secondo lei l’Inter è stata, ed è tutt’ora, eccessivamente Brozovic-dipendente?

“Brozovic è sicuramente un grande calciatore, ma l’Inter ha disputato buone partite anche quando non c’era lui. Bisogna essere oggettivi”.