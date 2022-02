Paganin: “Kessié trequartista? Sarebbe sacrificato, Brozovic corre più di tutti”

L'analisi dell'ex difensore dell'Inter sulla sfida di San Siro: "Le due squadre se la giocheranno a viso aperto"

Massimo Paganin , ex difensore dell'Inter, ha parlato del Derby di Milano durante l'intervento su TMW News: "Le due squadre se la giocheranno a viso aperto, la chiave potrà essere la zona di centrocampo. I nerazzurri con Calhanoglu, Brozovic e Barella stanno facendo cose importanti anche come assist alle punte, mentre per il Milan Theo e Leao possono fare la differenza e l'Inter cercherà di arginare quella fascia. Il Milan ha una buona fase difensiva ma l'Inter è la squadra che ha segnato di più nel nostro campionato. È una delle poche, a livello europeo, ad avere superato i 50 gol con Bayern, Liverpool e City".

Sulla possibile scelta di Pioli su Kessié trequartista per limitare Brozovic: "Pioli lo ha già inserito in quella posizione, l'ivoriano dà fisicità ed è bravo pure negli inserimenti in area ma non ha la qualità da trequartista. Sarebbe un giocatore sacrificato. Ho visto varie squadre cercare di limitare Brozovic: sacrifichi un giocatore che deve correre dietro Brozovic che è l'elemento che nel nostro campionato corre di più. E' rischioso. Lo puoi limitare in alcune giocate ma non per tutta la partita. E poi al tuo giocatore togli lucidità, dovrà spendere energie. Però Pioli ha fatto certamente tutte le valutazioni. Ci sono anche Barella e Calhanoglu che hanno fatto tanti assist e quindi il Milan dovrà arginare anche loro".