Paganin: “Inter, Sheriff partita ideale. I moldavi hanno ottenuto il massimo”

L'ex difensore nerazzurro: "Questa è la squadra di quarta fascia con cui l'Inter deve fare sei punti"

Per Massimo Paganin, quella di questa sera contro lo Sheriff Tiraspol è la classica occasione da non perdere. L'ex difensore nerazzurro, ospite di 'Tutti Convocati' su Radio 24, è convinto che la squadra di Simone Inzaghi non può non cogliere l'opportunità di svoltare il proprio cammino Champions: "E' la partita ideale per l'Inter. Lo Sheriff ha subito 60 tiri in porta in 2 partite, secondo me ha ottenuto il massimo che poteva ottenere, è la squadra di quarta fascia con cui devi fare sei punti".