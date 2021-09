Paganin: “Inter, contro la Fiorentina una sfida importante. Italiano propone calcio”

L'ex difensore nerazzurro in vista dell'incontro di martedì vede una Viola "in crescita"

Massimo Paganin vede una Fiorentina "in crescita" dopo il successo per 1-2 ottenuto a Marassi contro il Genoa e i 9 punti nelle prime 4 giornate di Serie A. Per l'ex difensore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24, la Viola "ha avuto la forza di trattenere Vlahovic. Italiano sta proponendo calcio". Martedì sera al Franchi "sarà una partita importante per l'Inter, indipendentemente da quello che succederà stasera tra Juve e Milan".