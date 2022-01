Paganin: “Inter, con Inzaghi baricentro alto e non solo ripartenze”

Le parole dell'ex calciatore ai microfoni di TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Paganin analizza così il momento vissuto dall'Inter, spendendo parole importanti per Simone Inzaghi: "Inzaghi è stato molto bravo a sfruttare il lavoro di Conte, con più flessibilità e nell'inquadrare meno i giocatori in un predeterminato ruolo. Gli lascia più spazio di manovra, di divertimento. Lascia fisso de Vrij come play basso e i due quinti che tengono un po' le loro posizioni. Si muovono bene occupando lo spazio e dando più soluzioni ai compagni. Inzaghi ha dato consapevolezza alla squadra e ha lavorato sulla mobilità dei giocatori. L'Inter gioca con un baricentro più alto senza giocare sempre e solo sulle ripartenze".