L'ex calciatore, anche dell'Inter, Antonio Paganin ha commentato, sulle frequenze di TMW Radio, la prestazione dei nerazzurri a Genova contro il Genoa: "L'Inter non ha attaccato benissimo la spina, analizzando i due gol subiti ho visto un po' di pigrizia. Due distrazioni al netto di una squadra che ha costruito, non puoi avere la brillantezza giusta, stesso discorso per tutte le altre. Molte vanno a rilento e bisognerà aspettare un po' per dare giudizi".