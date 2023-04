Intervistato da TMW Radio , l'ex calciatore Antonio Paganin parla così del delicato momento vissuto dall'Inter alla luce del ko subito sabato contro la Fiorentina, il decimo stagionale in campionato: "La difficoltà nasce nel tenere alta la tensione - ha esordito -. Un complice è il Napoli che ha levato appeal al campionato. Hanno subito un po’ di frustrazione. Il distacco è tanto, comunque, e non va accettato. Ci si trova su tre fronti in lotta e quindi ogni battuta d’arresto può essere davvero dannosa. Se incide l'età avanzata? Io non credo, devo essere sincero. Può essere un argomento di studio. Secondo me comunque è un problema di tensione. La grande qualità delle grandi squadre sta nel tenerla sempre alta. Bisogna vedere cosa succede dentro lo spogliatoio. Se non accade manca qualcosa".

Sulle parole di Moratti: "Un allenatore non lo giudico dalle urla e da quanto si arrabbia. L’importante è come gestisce lo spogliatoio e come comunica. La comunicazione a oggi è davvero importantissima. Inzaghi una volta ha sbandierato i suoi successi in un momento di crisi e questo può essere interpretato male dal gruppo. Un allenatore con gli attributi si prende la responsabilità e traghetta la squadra fino all’obiettivo. L’Inter deve riprendere le prestazioni. Non mi è dispiaciuta contro la Fiorentina ma è mancato il gol. Lukaku sta vivendo un momento complicato e non va paragonato con le partite in Nazionale. Va detto, però, che se non reggi la pressione non si può giocare nell’Inter. Sono periodi che capitano", ha concluso.