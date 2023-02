Lukaku, giusto lanciarlo ora dal 1'?

"Sta lavorando per tornare il giocatore che abbiamo ammirato, per dare un contributo importante all'Inter. È lui che sa lo stato di forma in cui è ora. Non si aspettava per me una concorrenza così forte, la sua difficoltà nell'andare a riprendersi il suo posto si è vista. Il giocatore di ieri sera è un altro rispetto a Genova o altri sprazzi di partite, comincia a stare bene fisicamente e in fiducia. È uno dalla stazza importante che ha problemi a entrare in forma, adesso però arriverà il bello. Le rotazioni saranno importanti in questo momento. Non si può sottovalutare il discorso campionato, entrare nelle prime quattro è fondamentale. Lukaku visto ieri può fare la differenza".

Inter e Milan, chi rischia di più in Champions?

"Partono con un leggero vantaggio, che è dato dal fatto che il gol dell'andata ha un suo peso. È comunque un vantaggio e gli altri devono muoversi per recuperare".