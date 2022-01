Paganin: “Atalanta grande squadra ma parlare di scudetto è esagerato”

Secondo l'ex nerazzurro quella di domani al Gewiss Stadium sarà una "gara importante ma non decisiva"

A poco più di ventiquattro ore da Atalanta-Inter, Massimo Paganin , intervistato dal Corriere di Bergamo risponde su entrambe le sue ex squadre e sulla sfida che domani andrà in scena al Gewiss Stadium.

Come arriveranno Atalanta e Inter al derby lombardo?

Su chi si affideranno maggiormente Inzaghi e Gasperini per vincere?

"Il centrocampo è il fulcro delle due squadre, la mediana a 3 dell’Inter sfiderà il 2+2 dell’Atalanta, de Roon e Freuler creeranno superiorità numerica in quella zona, ma occhio a Dumfries e Perisic".

Ma Atalanta-Inter, è o non è una sfida scudetto?

"È esagerato parlare di scudetto, l’Atalanta è entrata nel novero delle grandi squadre ed è per questo che ora la sfida con l’Inter è considerata un big match, ma è ancora presto per fare voli pindarici, bisogna togliere pressione all’Atalanta che invece deve avere la libertà mentale di sapere di potersela giocare grazie al ruolo che si è costruita negli anni. Non è una gara decisiva ma è importante".