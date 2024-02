"La capacità degli allenatori di squadre di livello è dimenticarsi in fretta di quel che è accaduto e Allegri risolleverà la squadra, la Juve resterà lì fino a fine stagione e non credo si deprimerà". Questo il pensiero di Massimo Paganin, intervenuto a 'Tutti Convocati' sulle frequenze di Radio24 alla vigilia del nuovo weekend di campionato che vedrà l'Inter impegnata a Roma: "Anche per l'Inter con la Roma è una partita complicata, anche se la squadra da battere è l'Inter.

Ora si alza il livello, bisognerà vedere come è preparata la squadra di De Rossi ad affrontare una squadra come l'Inter", conclude l'ex difensore.