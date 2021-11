Paesi Bassi, Van Gaal: “Mondiale attraverso i playoff? Tutto più complicato”

Il ct degli Orange: "Una volta qualificato, avrei tre 'finestre' per mettere a punto il mio sistema di gioco"

Basteranno due pareggi in altrettante partite alla Nazionale olandese per strappare il pass diretto a Qatar 2022, scongiurando il percorso sempre imprevedibile dei playoff . "In quello scenario negativo, la corsa al Mondiale diventerebbe sempre più difficile", ha spiegato Louis van Gaal, ct degli Orange, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Montenegro. "Una volta qualificato, avrei tre 'finestre' per mettere a punto il mio sistema di gioco. Se dovessimo andare agli spareggi, ne avrei solo due. So che, in ogni caso, non avrò 5-6 settimane di preparazione come successe nel 2014, ma tre momenti diversi sarebbero importanti".