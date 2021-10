Paesi Bassi, Van Gaal: “Alcuni giocatori delusi. De Vrij? Ha vinto come Gakpo”

Il ct spiega con una battuta le difficoltà di ogni selezionatore durante la finestra internazionale

A quattro giorni dall'inizio del ciclo di partite verso Qatar 2022, che vedrà i Paesi Bassi sfidare Lettonia, Gibilterra e Montenegro, Louis van Gaal ha esemplificato con una dichiarazione le difficoltà del mestiere di ct, che deve gestire ogni 2-3 mesi un gruppo composto da giocatori con umori diversi: "Li prendiamo in prestito dagli allenatori dei club. E, come potete vedere, dell'undici titolare che ha battuto la Turchia quelli che hanno vinto nel fine settimana si contano sulle dita di una mano: sono Gakpo (PSV ndr) e De Vrij (Inter ndr). Gli altri nove hanno perso o pareggiato, alcuni di questi sono un po' delusi. Devi tirare fuori comunque tutto, in un sistema diverso, con altri giocatori".