Ronald Koeman, ct della Nazionale olandese, ha diramato la lista definitiva per le Final Four di Nations League in programma proprio nei Paesi Bassi a metà giugno. Nella rosa che si giocherà il trofeo resta in rappresentanza dell'Inter Denzel Dumfries, mentre esce Stefan de Vrij. Questa la lista:

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen)

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern Monaco), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax)

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Joey Veerman (PSV), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Roma).

Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (PSV), Wout Weghorst (Manchester United).