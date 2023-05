Ci sono anche i nomi di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, difensori dell'Inter, nella lista dei preconvocati che il ct della Nazionale olandese Ronald Koeman ha diramato quest'oggi in vista delle finali di Nations League. Evento che i Paesi Bassi ospiteranno dal 14 al 18 giugno 2023 e che vedrà protagoniste anche Italia, Croazia e Spagna.

