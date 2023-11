Convocazione arrivata a sorpresa con la Nazionale olandese per Thijs Dallinga, attaccante del Tolosa chiamato da Ronald Koeman per ovviare all'infortunio di Brian Brobbey. Intervistato da Voetbal International, Dallinga non ha nascosto lo stupore per la chiamata improvvisa arrivata dalla Federazione, al punto da rivelare: "Naturalmente non me lo aspettavo più dopo l'annuncio della selezione finale. Ma quando lunedì sera ho ricevuto una telefonata, ci siamo assicurati che tutto fosse organizzato il più rapidamente possibile per arrivare qui. Ho fatto un po' fatica a realizzare tutto, alla mia ragazza avevo detto per scherzo che mi aveva chiamato il ct; poi però mi è arrivato un messaggio mandato da Brecht Kramer, il team manager. Poi ho richiamato immediatamente e mi è stata comunicata la meravigliosa notizia".

Dallinga è contento di essere approdato nel gruppo Oranje, anche perché avrà l'opportunità di testarsi coi suoi compagni della difesa: "Potermi allenare tra questi ragazzi per me è un momento molto bello. Per me la cosa più importante è come posso adattarmi al livello qui e mostrare quali progressi ho fatto negli ultimi anni. Sono particolarmente curioso di sapere come mi muoverò davanti a gente come Virgil van Dijk e Stefan de Vrij. Lo sperimenterò durante l'allenamento, ne sono curioso".