Olanda-Gibilterra 6-0, Van Gaal: “De Vrij e Van Dijk hanno giocato nella trequarti avversaria”

Il ct degli Orange: "Ho già fatto i complimenti ai giocatori per l'esecuzione del piano tattico"

Quale è la nota più lieta della serata in cui la Nazionale dei Paesi Bassi ha travolto Gibilterra 6-0 ? "Abbiamo segnato sei gol e fatto divertire il pubblico . A parte questo, abbiamo creato un numero incredibile di occasioni e non abbiamo regalato quasi nulla, tranne un presunto fallo di Davy Klaassen, che ha dato loro una punizione. De Vrij e Van Dijk hanno giocato nella trequarti avversaria, raramente ho visto una cosa così", la risposta di Louis van Gaal , ct Orange, ai colleghi di NOS.

"Abbiamo preparato i nostri giocatori per due o tre giorni, il modo migliore per affrontare Gibilterra. Con un sacco di uno-due, giocatori che si muovono e trovano il terzo uomo. Ho già fatto i complimenti ai giocatori per l'esecuzione del piano tattico", ha chiosato l'ex tecnico dell'Ajax.