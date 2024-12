La corsa scudetto si restringerà solo a due squadre, secondo Michele Padovano. In particolare, per l'ex attaccante della Juve sarà un duello tra Inter e Napoli: "Sono le più attrezzate e quelle più pronte mentalmente, saranno loro a contendersi il titolo - le sue parole a Sky Sport -. L'Atalanta fa un gioco strepitoso, farà meglio in Champions che in campionato".