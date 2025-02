Il ritorno in campo nel derby di Hakan Calhanoglu è un toccasana per l'Inter, che ritrova il faro del suo centrocampo. A spiegarlo è Michele Padovano, dagli studi di Sky Sport: "L'Inter ha due squadre, ma Calhanoglu è fondamentale e giocherebbe in entrambe - le parole dell'ex attaccante della Juve -. Finora Asllani non ha dimostrato di essere un sostituto adeguato, mentre gli altri centrocampisti sono adattati al ruolo di play. La società, in estate, dovrà intervenire sul mercato per sostituire i giocatori in avanti con gli anni, sono certo che la dirigenza lo farà in maniera adeguata"