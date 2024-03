Intervistato da Sportitalia, l'ex Barcellona Paco Clos ha parlato così anche di Atletico Madrid-Inter: "Partita complicata? Sì, lo sarà - ha esordito -. L’Inter è in un momento molto buono, sta giocando molto bene e l’Atletico Madrid ha avuto un calo e non sta facendo bene nelle ultime partite. Non si sa mai nel calcio, ma penso che i nerazzurri siano favoriti”.