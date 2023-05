Anche il nuovo presidente dell'AIA Carlo Pacifici, parlando ai microfoni della Gazzetta dello Sport, torna ad esprimersi sui casi di razzismo che hanno visto coinvolti Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic e sulla relativa gestione arbitrale: "Il tema del razzismo ci vede in campo in prima persona perché anche gli arbitri sono oggetto di razzismo. Al nostro interno abbiamo ragazzi e ragazze di etnie diverse che sono oggetto di questa sciagura. Non c'è nessun attrito con la Federazione, se ci sono regole da cambiare vanno cambiate e attualizzate rispetto ad un fenomeno che sta crescendo".

Si arriverà a far parlare gli arbitri dopo le partite? "Io ho espresso il mio pensiero... Dopo le partite c'è sempre una tensione adrenalinica troppo elevata e si rischia di fare ancora più polemica. Che poi parlino dopo una giornata di campionato è un percorso che può essere condiviso, magari facendo parlare designatore o responsabile tecnico".