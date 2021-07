Pacchetto Calcio, l’Antitrust decide di non applicare misure cautelari verso Sky

L'Agcm ha riconosciuto che l'emittente satellitare ha inviato e invierà precisazioni in merito alla possibilità di uscita gratuita dall'abbonamento

Nessuna misura cautelare da applicare a Sky per la sua campagna pubblicitaria sul Pacchetto Calcio e sulla Serie A. Lo scrive Il Sole 24 Ore, a proposito della battaglia tra la pay-tv di Comcast e Tim, con l’Antitrust nelle vesti di arbitro. Il quotidiano spiega che non ci saranno misure cautelari in attesa del giudizio di merito nel procedimento PS/12073 avviato su segnalazione di Tim che ha contestato a Sky una condotta informativa ingannevole nella sua campagna per gli abbonati Sky Calcio.

Nelle sue valutazioni l’Agcm ha innanzitutto segnalato che i primi messaggi sono stati rimossi, e in secondo luogo ha riconosciuto che, una volta accertata la situazione sui diritti, Sky ha inviato ulteriori precisazioni così come nelle prossime settimane invierà ai clienti i messaggi di uscita gratuita con una chiara descrizione del cambiamento rispetto alle partite di Serie A. L’Authority ha riconosciuto inoltre che Sky concederà ai clienti il diritto di downgrade dal Pacchetto Calcio fino al 31 dicembre, senza perdere (o dover rimborsare) gli sconti sugli altri pacchetti condizionati alla sua attivazione. Tutto questo, si legge, "fa venir meno il potenziale condizionamento per l’utente di mantenere il pacchetto, anche nel caso in cui la configurazione non sia più di suo gradimento".