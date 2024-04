Paolo Cannavaro esalta l'Inter e Benjamin Pavard. Raggiunto da TMW dal Padel Best Expo di Montecarlo al Grimaldi Forum, l'ex difensore spende parole al miele per la stagione dei nerazzurri, a suo dire meritatamente in vetta alla classifica: "Ci sono tanti meriti dell'Inter, che ha stracciato il campionato, ma negli anni siamo stati abituati a vedere le inseguitrici andare un po' più veloci. Ci si aspettava magari qualcosa in più da chi sta dietro. E' comunque un campionato comunque interessante".

Da ex difensore, l'impatto di Pavard ti ha stupito?

"Non lo scopriamo adesso, quando l'Inter l'ha preso sapeva di trovare un giocatore super affidabile".

Acerbi si è confermato ad alti livelli?

"Ho avuto la fortuna di giocarci, da quando inizia la stagione a quando finisce non molla un centimetro, è sempre concentrato e sul pezzo. Poi, i meriti della difesa ci sono sicuramente, ma l'Inter è perfetta in tutta la fase di non possesso palla".