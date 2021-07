Overmars, ds Ajax: “Onana tra i top in Europa. Anche io approfitterei”

Il dirigente dei Lancieri quasi rassegnato: "Avesse un contratto più lungo, varrebbe 30 milioni"

Marc Overmars , direttore sportivo dell'Ajax, non esita a definire addirittura "drammatica" per i Lancieri la situazione intorno al portiere camerunese André Onana . In una conversazione col magazine Voetbal International, Overmars, parla dell'intesa raggiunta da Onana, che interesserebbe anche all'Inter, con l'Olympique Lione, che però non ha fatto una proposta tale da convincere l'Ajax: "Naturalmente, nel complesso caso di Onana, è piuttosto difficile determinare la somma corretta".

Rimane il fatto che, considerato l'approssimarsi della scadenza del contratto, il valore del giocatore si sta abbassando e Overmars lo sa: "Lo capisco, ne approfitterei anche io. Per alcuni club è anche un'opportunità per puntare questo portiere. Avesse un contratto più lungo varrebbe 30 milioni; fosse per me, agirei anche in fretta. Puoi aspettare sei mesi, poi può firmare a parametro zero. Ma poi ci sono anche club molto diversi e c'è molta più concorrenza". Overmars conclude: "Onana è uno dei primi cinque portieri in Europa. Posso capire perché stanno cercando di ingaggiarlo; una volta che firma è sul suo valore sale alle stelle dato che è un ottimo portiere di 25 anni. Questa è un po' la situazione. Ma non può essere che la situazione abbia solo risvolti negativi per noi".