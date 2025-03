"Vincerà chi avrà più continuità di risultati da qui alla fine della stagione. Ma, anche e soprattutto, chi avrà a disposizione i suoi campioni, senza quindi dover far fronte agli infortuni". Così Ottavio Bianchi, dalle colonne di Tuttosport, giudica la corsa scudetto tra Napoli, Inter e Atalanta.

"Napoli-Inter? Era una gara importante, ma non decisiva per lo scudetto, visto che manca ancora molto. La supremazia territoriale l’hanno avuta i padroni di casa, ma il match è terminato in pareggio, un risultato, se vogliamo, anche prevedibile. Devo dire che l’occasione più grande l’ha sprecata però l’Atalanta, pareggiando in casa col Venezia".

Secondo Bianchi "non esiste una favorita oggi. Il Napoli sta facendo molto bene, dopo uno scorso campionato di difficoltà estrema. L’Inter è la squadra più apprezzata, in tutti i sensi. Il problema che aveva, ha e avrà è il cammino nelle coppe. Questo è logorante. Chi gioca in Champions durante la settimana, e qui faccio un discorso generale, poi in campionato spesso ci lascia le penne. Quest’anno si vincerà probabilmente con una quota non così tanto elevata, con le prime che comunque avranno perso punti durante la stagione".

"Atalanta-Inter? Gasperini dovrà provare a vincere, ma giocare contro l’Atalanta, come sostiene Guardiola, è come andare dal dentista - dice ancora l'ex tecnico -: immagino si affronteranno a viso aperto. Col Napoli che tra l’altro sarà lì a guardare, senza dimenticare però che i campani dovranno comunque fare i punti. Se aspetti che qualcuno ti regali lo scudetto, ti sbagli di grosso".