Insignito da Record del Premio Artur Agostinho, il capitano del Benfica Nicolas Otamendi è tornato a parlare del percorso fatto in Champions durante il quale ha incrociato l'Inter nella fase a gironi.

"La differenza rispetto agli anni precedenti è che forse quest'anno non abbiamo giocato come avremmo dovuto, perché le cose non sono andate bene. Anche noi... non abbiamo lottato. Non credevamo in noi stessi e, a volte, sei penalizzato per questo. La Champions League è così, il margine di errore è minimo. Perdi una partita e diventi subito condizionato. Siamo riusciti a qualificarci per l'Europa League. Era importante per noi e per il Club continuare nelle competizioni dei campionati europei, che sono una cosa bellissima da vivere. In Europa League abbiamo la possibilità di giocare come nelle stagioni precedenti, competere per arrivare più lontano possibile, e speriamo che si possa ribaltare la situazione rispetto a quanto fatto in Champions".