Nando Orsi sentenzia tramite un intervento su Radio Sportiva: "Mi può sorprendere il fatto che l’Inter non abbia preso ancora l’attaccante, ma non mi sorprende Scamacca all’Atalanta: è un buon giocatore, che va in una buona squadra. Giusto che l’Inter vada altrove a cercare. Scamacca ancora non è da Inter e quindi il club è giusto che si muova diversamente".