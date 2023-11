"La Roma non sta passando un periodo così florido" ha detto Nando Orsi a Radio Radio Mattino, parlando dell'avvicinamento alla sfida tra giallorossi e Lecce, "na partita da giocare, non so se con tutti gli effettivi" come ha detto l'ex portiere che poi lancia una frecciatina ai nerazzurri su Big Rom: "Certo che all’Inter non va proprio giù la storia di Lukaku. Ieri Ausilio, poi anche Inzaghi e Marotta".