Nando Orsi ribadisce un concetto che aveva già espresso una settimana fa sulle frequenze di Radio Radio: "Scudetto? Sarà una lotta tra Inter e Juventus. Ora l’Inter se ne sta rendendo conto. Se prima la Juventus poteva essere uno spauracchio, ora invece è una realtà. E anche Allegri ora ci crede, per forza, perché è un’occasione troppo ghiotta per non crederci. A Lecce occasione importante, per me non la stecca. Vuole sentirsi in testa almeno per due-tre settimane".