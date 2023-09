Intervistato da Radio Radio 104.5, l'ex portiere e allenatore Fernando Orsi, oggi opinionista, ha espresso grande entusiasmo per il derby di sabato prossimo, convinto che sarà un grande spettacolo: "Inter-Milan è una delle sfide più affascinanti del nostro campionato, ricalca le grandi partite in stile Premier League. I motivi per fare bene sono tantissimi, capita proprio nel momento giusto. Sarà una grande partita, il fatto che arrivi così presto eviterà che vengano fatti tanti calcoli. Sono due squadre che cercheranno entrambe di vincere fino alla fine".