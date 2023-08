L'arbitro Daniele Orsato detta la via per la classe arbitrale ai microfoni del Corriere della Sera: “Meno serie tv, meno playstation, meno internet. La gente pensa che gli arbitri siano fuori dal mondo, invece sono ragazzi come tutti gli altri. Con gli stessi pregi e gli stessi difetti. E le stesse distrazioni. L’arbitraggio perfetto non esiste, ma bisogna provarci".

Sul futuro personale: "Mi piace l’idea di essere un allenatore vero e proprio degli arbitri. Perché gli arbitri vanno allenati nel fisico e nella testa. Adesso però sto benissimo e penso solo al campo: arbitrare è stato il secondo sogno della mia vita e voglio godermelo fino alla fine”.