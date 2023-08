Lunga intervista di Daniele Orsato alla Gazzetta dello Sport, chiacchierata durante la quale il dirigente di gara più quotato della Serie A si racconta, parlando di qualche aneddoto legato anche allo storico capitano dell'Inter, Javier Zanetti: "Cerco di essere il più umile e deciso possibile - ammette -, non sopporto le proteste sguaiate. Provo ad essere accettato col rispetto, tratto tutti alla stessa maniera. Porto sempre ad esempio Zanetti. Inter-Samp i nerazzurri protestavano, lui venne da me: 'Non ti preoccupare, vai avanti'".

Che annata sarà la prossima?

"Avremo tempi di recupero più alti anche in base alle esultanze. Cosa dico ai giovani? L’intervento tecnico è l’unico segreto, più si è puntuali e giusti meglio si è".

Due cose per chiudere: il giocatore più difficile?

"De Rossi, preciso. Sapeva il regolamento alla perfezione. Ci sono ex che rivedo ai raduni-Uefa. Seedorf, Cambiasso, Zanetti: altri livelli, mai stati maleducati".