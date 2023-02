L'ex allenatore di Lucchese e Inter Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio soffermandosi anche sul match di Champions League di questa sera tra Inter e Porto: "Mi auguro che i nerazzurri non inciampino in una serata storta, come spesso accade. È fondamentale che la squadra remi tutta nella stessa direzione, con la volontà di fare la partita. L’Inter è una rosa composta di grandi calciatori. Se il Napoli è un collettivo che si esalta nei suoi movimenti, quasi euclidei, i nerazzurri vantano i singoli, che in alcuni casi sono anche più forti delle rivali. In tal senso, servirebbe l’Inter vista contro il Napoli”.