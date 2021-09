Orrico: “In testa ogni squadra ha caratteristiche diverse per vincere”

Il punto di vista dell'esperto ex allenatore toscano

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore, parlando delle squadre candidate al successo finale della Serie A: "Ci sono diverse squadre davanti che hanno possibilità di vincere lo Scudetto. Ogni formazione possiede differenti caratteristiche per vincere." Poi una battuta su Mourinho: "Lui è uno molto bravo a non regalare niente a nessuno e a guadagnare molto in qualunque frangente. L’aspetto del pubblico a Roma è decisivo, lui l’ha capito ed è molto intelligente, ha fatto quella che sembra una forzatura ma che serve".