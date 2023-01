"Abbiamo sempre detto che la Juve gioca male, ma quando uno vince otto partite di fila va rispettato. Ma c'è una differenza tra Napoli e Juventus e si è vista. Non c'è stata partita. Il vero miracolo è che la Juve sia in quella posizione ora". Così l'ex calciatore Massimo Orlando commenta duramente il 5-1 incassato dagli uomini di Massimo Allegri in casa del Napoli di Spalletti, sempre più lanciati verso il primo posto del podio. A proposito del resto del campionato l'ex giocatore continua: "Il Milan si è mangiato delle chance, l'Atalanta è rientrata, Roma e Lazio se la giocano Io sono sicuro che una tra Milan, Inter e Juventus cederà il posto Champions.