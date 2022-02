Orlando: “Se l’Inter vince il derby credo finisca la partita per lo Scudetto”

L'ex Atalanta aggiunge: "Se vince il Milan, i nerazzurri sentirebbero pressione e rientrerebbe pure il Napoli. La Juve gioca troppo male per farlo"

Al rientro dalla sosta l'Inter di Simone Inzaghi dovrà affrontare un febbraio di fuoco che dirà molto sul prosieguo stagionale. Il primo dei tanti impegni complicati e ravvicinati è l'appuntamento più sentito di Milano: il derby contro Pioli. Chi può incidere di più tra i due allenatori? A rispondere è Massimo Orlando che a TMW dice: "Si devono fare i complimenti a entrambi. Inzaghi gli sta dando un grande gioco e risultati, Pioli ha avuto troppi infortuni. Se non avesse avuto tutti questi problemi, sarebbe una partita più decisiva. Inzaghi per ora è più avanti. Credo che abbia una squadra più completa ora, il Milan di inizio stagione, senza problemi, se la giocava".

"Se l'Inter vince, credo si possa dire che è finita per lo Scudetto. Se vince il Milan, rientrerebbe anche il Napoli, che ora recupera giocatori fondamentali. L'Inter così sentirebbe la pressione. La Juve non credo possa rientrare. Gioca troppo male, è vero che è arrivato Vlahovic ma giocava in un contesto dove c'era un gioco, dato da Italiano. Vlahovic non risolve tutti i problemi".