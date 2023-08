L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, concentrandosi sulla possibilità di vedere Scamacca con la maglia dell'Inter: "Tutta questa voglia dei club di avere Scamacca non la capisco. E' un buon giovane, ha qualità, ma mi sembra uno che possa giocare una partita sì e tre no. Lo vedo non come un bomber vero. E' vero che il valzer delle punte è quello, i nomi sono quelli, però Scamacca...".

Quale al momento il centrocampo migliore?

"Due interni a centrocampo come Barella e Frattesi, con quella corsa e inserimenti non ce li ha nessuno. Samardzic è un grande giocatore, in mezzo l'Inter è messa meglio di tutti. Dietro invece è partito il portiere, dovesse arrivare Sommer non è da Inter".