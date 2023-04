Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, sceglie il suo migliore in campo di Inter-Benfica: "In difesa e a centrocampo sono stati perfetti. Dico Alessandro Bastoni per il cross del vantaggio. Non sono stupito del risultato, l'Inter in Champions ha fatto vedere di essere un'altra squadra, si concentra di più in queste partite. Ha fatto diventare piccolo anche il Benfica, che tecnicamente gioca un grande calcio. L'Inter si è dimostrata più forte, più squadra, anche fisicamente. Dava l'impressione sulle palle inattive di essere superiore".