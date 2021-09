Orlando: “Inzaghi ottimo tecnico e società ha operato bene sul mercato”

L'ex centrocampista parla dei top club

L'ex centrocampista Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW degli equilibri al vertice della Serie A: "L'Inter ha operato bene sul mercato, Inzaghi è un ottimo tecnico e ritengo che i nerazzurri siano ancora i favoriti. La Juve? E' finito un ciclo e credo che non sarà più dominante come in passato. Ora è in atto una ricostruzione e non è mai semplice, anche se i giocatori di qualità ci sono da Chiesa a Dybala. Allegri però deve ancora trovare la quadra. Il Milan può essere da scudetto, mi piace e Pioli può giocare non solo con il 4-2-3-1, ha anche altre soluzioni. Tra gli altri Brahim Diaz è fenomenale".