Ospite di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà', l'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato del primo dei due euroderby delle semifinali di Champions League vinto 2-0 dall'Inter, partendo dall'approccio alla partita errato da parte del Milan: "Non si può entrare in campo in una semifinale e prendere subito due gol. Sembrava un pugile messo all'angolo fin dall'inizio. Ti aspetti più cattiveria e attenzione, soprattutto all'inizio. Perderne tre su quattro con l'Inter comincia a essere un problema. Capello diceva che Pioli non riesce a trovare contromisure a Inzaghi ed è vero. Se non hai poi il giocatore più importante in campo da una parte ti demoralizzi e gli altri prendono più forza".

Inzaghi ancora in bilico? "Penso che a lui gli contestino il non riuscire a gestire il gruppo per otto-nove mesi di fila e di essere alternante nelle partite. A Inzaghi - ha spiegato Orlando - credo non gli venga perdonato lo scudetto dello scorso anno e questa gestione. Per la mentalità di Marotta, credo che abbia fatto le sue valutazioni. Se dice certe cose, per me ha già deciso, nel bene o nel male".