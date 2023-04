Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando dà un suggerimento all'Inter in vista della partita di domani: "Buttarsi alle spalle il campionato, in Champions ci si gioca la semifinale, tanti soldi. L'inter ha l'esperienza per giocarsela. Il Benfica è tornato ad alti livelli, ma credo che l'Inter se riesce a buttarsi le tensioni alle spalle nelle due partita ha una grande chance. Però fuori Romelu Lukaku e dentro Edin Dzeko per questa sfida".