Orlando: “Con Inzaghi i nerazzurri stanno trovando forza e dimensione”

Poi un'aggiunta sulle rivali: "Tra le varie squadre di vertice, semmai, è il Milan ad avere meno ricambi"

L'ex difensore Alessandro Orlando s'è espresso sull'Inter ai microfoni di 'Stadio Aperto', trasmissione in onda sulle frequenze di "TMW Radio": "La vedo la squadra più completa ed esperta, Inzaghi sta trovando dando dimensione e forza al gruppo, oltre a esperienza e ricambi per arrivare fino in fondo. Li vedo ancora favoriti".