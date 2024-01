Massimo Orlando, interpellato da Tmw Radio, si è concentrato sulla lotta scudetto: "Inter? Per la prima volta credo che un po’ di pressione ci sia, è inevitabile. Vedi che stai facendo un campionato strepitoso, che hai qualcuno davanti e poi c’è lo scontro diretto. Se sbagli le prossime due partite, la Juve poi non la riprendi più. Con la Fiorentina per l’Inter è tosta, è un campo difficile, a Firenze sono tutti sotto esame ora.

La Fiorentina è un po’ arrabbiata per quanto accaduto in Supercoppa e per le critiche che gli sono piovute addosso. È chiaro che l’Inter è favorita, ma ha due giocatori importanti che mancano. Fossi in loro starei attento".