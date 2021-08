Volendam, Oristanio si presenta: “Felice di essere qui. Obiettivo Eredivisie”

L'attaccante classe 2002 è passato in prestito alla squadra olandese

Gaetano Oristanio è un nuovo giocatore del Volendam. L'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter, passato in prestito alla squadra olandese, ha rilasciato le prime parole dopo l'ufficialità del suo trasferimento.

"Sono molto felice di essere qui e di far parte di questa squadra - le dichiarazioni al sito ufficiale del Volendam -. Tutti mi stanno aiutando a sentirmi a mio agio, spero di raggiungere molti obiettivi qui. L'obiettivo principale è centrare la promozione in Eredivisie. È un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma partita dopo partita lavoreremo tutti per raggiungerlo".