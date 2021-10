Oristanio nella scuderia della Gr Sports: “Benvenuto Gaetano”

Nuovo agente per il talento oggi in prestito al Volendam

La Gr Sports, agenzia di procuratori fondata da Giuseppe Riso, ha ufficializzato attraverso i propri canali social l'ingresso nella scuderia di un giovane prodotto del vivaio nerazzurro, Gaetano Oristanio, lo scorso anno parte della squadra Primavera e in questa stagione in prestito al Volendam in Olanda, insieme a Filip Stankovic. "Benvenuto Gaetano", annuncia una storia su Instagram.